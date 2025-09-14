Μια εντυπωσιακή γεωμορφολογική αλλαγή καταγράφηκε πρόσφατα στην Αλάσκα, καθώς ένα κομμάτι ξηράς που μέχρι πρότινος αποτελούσε τμήμα παγετώνα, μετατράπηκε σε νησί εξαιτίας της ραγδαίας υποχώρησης των πάγων.

Το γεγονός αυτό, που κατέγραψαν δορυφόροι της NASA, θεωρείται από τους επιστήμονες ένα ακόμα ανησυχητικό σημάδι της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής.

Η περιοχή που πλέον περιβάλλεται πλήρως από νερό ονομάζεται Prow Knob, μια ορεινή έκταση περίπου 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Βρισκόταν μέχρι πρότινος εγκλωβισμένη μέσα στον παγετώνα Alsek, όμως πλέον έχει αποκοπεί εντελώς, δημιουργώντας ένα νέο νησί σε μια από τις λίμνες που σχηματίστηκαν από τα λιωμένα νερά.

Σύμφωνα με στοιχεία του NASA Earth Observatory, η μετάβαση αυτή από χερσόνησο σε νησί εκτιμάται ότι συνέβη μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα – πιθανότατα μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου. Την αλλαγή επιβεβαίωσαν πρόσφατες εικόνες του δορυφόρου Landsat 8, στις οποίες το Prow Knob φαίνεται πια απομονωμένο από οποιοδήποτε παγωμένο τμήμα του παγετώνα.

Η NASA αποδίδει την αποσύνδεση του παγετώνα από τη βραχώδη έκταση στην έντονη θέρμανση του πλανήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει επιφέρει δραματικές μεταβολές στους παγετώνες της Αλάσκας, οδηγώντας όχι μόνο στην υποχώρησή τους αλλά και στη δημιουργία νέων λιμνών και νησιών.

Οι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας πως η ταχεία τήξη των πάγων δεν προκαλεί μόνο γεωγραφικές μεταβολές, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών και να επηρεάσει αρνητικά τις οικολογικές ισορροπίες στην περιοχή.