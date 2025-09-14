Η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αποτελεί την πλέον κρίσιμη δοκιμασία για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι απογείωσε δικά της και νατοϊκά αεροσκάφη ώστε να καταρρίψουν ορισμένα από τα 19 ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε στόχο να πλήξει εγκαταστάσεις στην Πολωνία, όμως οι δυτικοί σύμμαχοι της Βαρσοβίας κατήγγειλαν αμέσως την ενέργεια ως σκόπιμη και πρωτοφανή πρόκληση.

O Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν νέες οικονομικές κυρώσεις προς τη Μόσχα ώστε να πιεστεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί τερματισμό του πολέμου, ενώ η Κομισιόν ετοιμάζει το 19ο πακέτο κυρώσεων, αναφέρει το Reuters.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης», προανήγγειλε επιτάχυνση της απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και χτύπημα στον «σκιώδη» στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με αμφίσημο τρόπο γράφοντας σε ανάρτησή του: «Τι γίνεται με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Εδώ είμαστε!». Στο παρελθόν είχε ζητήσει από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ανάγκη δημιουργίας «τείχους drones»

Ο αναλυτής Γκούντραμ Βολφ από το think tank Bruegel υπογράμμισε ότι η επίθεση δείχνει την ανάγκη δημιουργίας ενός «τείχους drones», μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας με μη επανδρωμένα συστήματα κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας, Αντριους Κουμπίλιους, τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει «κατεπειγόντως» και να αποτελέσει το «πιο σημαντικό κοινό έργο-ναυαρχίδα».

Η ασυμμετρία του κόστους είναι επίσης εμφανής: όπως σημείωσε ο Βολφ, χρειάστηκε να απογειωθεί μαχητικό F-35 αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για να καταρρίψει ένα drone που μπορεί να κόστιζε 100.000 δολάρια. Αυτό, είπε, αποδεικνύει ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για μια μακρά και μεγάλης κλίμακας εισβολή.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η αξιολόγηση του περιστατικού συνεχίζεται, όμως εξήρε την άμεση αντίδραση των συμμάχων, λέγοντας ότι αποδείχθηκε πως «μπορούμε να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους και του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ». Άμεση αντίδραση από την πλευρά της Συμμαχίας, αποτελεί η ανακοίνωση συγκρότησης της «Ανατολικής Φρουράς», μιας σειράς από αμυντικά μέτρα που ενσωματώνουν αεροπορικές και επίγειες βάσεις στα ανατολικά σύνορα.

Today we announce the launch of “Eastern Sentry” to bolster our posture even further along our eastern flank.



This military activity will involve a range of assets from Allies.



Eastern Sentry will make clear that #NATO is always ready to defend. pic.twitter.com/fcdjdnHX5w — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 12, 2025

Δραματική προειδοποίηση Τουσκ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ σε ανοικτή σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Υπογράμμισε ότι η κατάρριψη των drones ήταν επιτυχία, αλλά «αλλάζει την πολιτική κατάσταση» και σημείωσε: «Πρόκειται για αντιπαράθεση που η Ρωσία έχει κηρύξει σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο».

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως για το θέμα. Ο Ίαν Μπρζεζίνσκι, πρώην Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας, χαρακτήρισε την ενέργεια «εσκεμμένο μπαράζ για να προκληθεί η Πολωνία και να δοκιμαστεί η συνοχή του ΝΑΤΟ» και προειδοποίησε ότι αν η Δύση δεν απαντήσει δυναμικά, ο Πούτιν θα έχει πετύχει «διπλό στρατηγικό πλήγμα».

Κατά τον ίδιο, η Συμμαχία πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά, με μέτρα αποτροπής και νέες σκληρές κυρώσεις που θα πλήξουν δραστικά τη ρωσική οικονομία. Το ΝΑΤΟ, τόνισε, παραμένει αμυντική συμμαχία και επιδιώκει να αποφύγει μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.