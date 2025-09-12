Ένα γιγάντιο και εξαιρετικά σπάνιο ηλιόψαρο ξεβράστηκε σε παραλία της Καλιφόρνια, αφήνοντας άφωνους τους πρωινούς επισκέπτες που αντίκρισαν το παράξενο πλάσμα μήκους σχεδόν δύο μέτρων.

Το ηλιόψαρο Mola tecta, γνωστό και ως «hoodwinker sunfish», εντοπίστηκε στο Doran Regional Park στον κόλπο Bodega Bay, περίπου 60 μίλια βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, περιοχή που έγινε διάσημη ως σκηνικό της ταινίας του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Τα Πουλιά» (1963). Το πλάσμα είχε μήκος περίπου δύο μέτρα και πλάτος περίπου ένα μέτρο, ξεχωρίζοντας από τα συνήθη θαλάσσια απορρίμματα που ξεβράζει η θάλασσα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, με το μικροσκοπικό στόμα του και την απουσία ορατής ουράς, το παράξενο ψάρι είναι τόσο ασυνήθιστο, που οι επιστήμονες αναγνώρισαν το είδος μόλις το 2017.

Η θαλάσσια βιολόγος Μαριάνε Νιέγκααρντ από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία πρώτη περιέγραψε το είδος, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα East Bay Times ότι το ψάρι που ξεβράστηκε ήταν πράγματι ένα hoodwinker. Όπως εξήγησε, διαφέρει από το πιο κοινό ocean sunfish γιατί «το clavus είναι αρκετά στενό και δεν υπάρχει εξόγκωμα στο κεφάλι ή στο πιγούνι».

Η Νιέγκααρντ δήλωσε πως η παρουσία του στη Βόρεια Καλιφόρνια είναι απρόσμενη: «Ξέρουμε ότι το Mola tecta εμφανίζεται στο Ρεύμα Humboldt στη Νότια Αμερική, μέχρι και το Περού. Δεν πιστεύαμε όμως ότι θα διέσχιζε τη θερμή ισημερινή ζώνη, τουλάχιστον όχι συχνά. Όμως σίγουρα τη διασχίζει, πιθανότατα βουτώντας σε μεγάλα βάθη και κολυμπώντας κάτω από τα θερμότερα επιφανειακά νερά».

Την ασυνήθιστη εικόνα ανέφερε πρώτος ο Στέφαν Κίεζμπι, συγγραφέας και καθηγητής αγγλικών στο Πανεπιστήμιο Sonoma State. Το πρωί της Κυριακής, μαζεύοντας σκουπίδια από την παραλία, βρέθηκε μπροστά στο τεράστιο πλάσμα κοντά στο δυτικό άκρο της ακτής.

«Είναι λυπηρό που ξεβράστηκε στην ακτή», είπε. «Αλλά ήταν τόσο τεράστιο, τόσο παράξενο και τόσο όμορφο. Είναι σαν ξαφνικά να βρίσκεσαι σε άλλον πλανήτη». Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «παρέμεινε έκπληκτος» για αρκετές ώρες μετά την ανακάλυψη, καθώς αρχικά νόμιζε ότι είχε μπροστά του ένα νεκρό θαλάσσιο λιοντάρι.

Αργότερα, αναζητώντας στο διαδίκτυο «μεγάλο παράξενο ψάρι εδώ γύρω», βρήκε σχετική είδηση για άλλο hoodwinker που είχε ξεβραστεί στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2019, η πρώτη φορά που το είδος είχε εντοπιστεί βόρεια του Ισημερινού.

Έκτοτε, τουλάχιστον 12 ηλιόψαρα του είδους έχουν ξεβραστεί από τη Νότια Καλιφόρνια μέχρι το Όρεγκον και μέχρι και την Αλάσκα, με τους επιστήμονες να προσπαθούν να κατανοήσουν την εξάπλωσή τους.