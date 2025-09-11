Ένας βετεράνος μεσίτης κέρδισε αποζημίωση άνω των 21.000 λιρών μετά από δικαστική διαμάχη με τα αφεντικά του, επειδή του δόθηκε γραφείο που –κατά την άποψή του– δεν αντανακλούσε τη θέση και την ανώτερη εμπειρία του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο 53χρονος Νίκολας Γουόκερ παραιτήθηκε οργισμένος από την εταιρεία Robsons Estate Agents στο Χερτφορντσάιρ, όταν του ζητήθηκε, μετά από μετακίνηση σε άλλο υποκατάστημα, να καθίσει σε «μεσαίο γραφείο» και όχι στο πίσω γραφείο, το οποίο θεωρούταν παραδοσιακά η «έδρα» του διευθυντή. Ο ίδιος ένιωσε ότι έτσι υπονομεύεται το κύρος του και ουσιαστικά υποβιβάζεται σε βοηθό.

Η αντίδρασή του προκάλεσε καβγά με τον διευθυντή πωλήσεων, Ντάνιελ Γιανγκ, ο οποίος εξοργίστηκε όταν έμαθε για τη διαμαρτυρία και φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως «ένας 53χρονος άνδρας κάνει φασαρία για ένα γραφείο». Η αντιπαράθεση οδήγησε τον Γουόκερ σε μια βιαστική παραίτηση, την οποία προσπάθησε να ανακαλέσει δύο μέρες αργότερα – μάταια, καθώς η εταιρεία είχε ήδη επισπεύσει την αποχώρησή του.

Το Δικαστήριο Εργασίας του Ουότφορντ έκρινε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε η εταιρεία την υπόθεση συνιστούσε «άδικη εποικοδομητική απόλυση», τονίζοντας πως το γραφείο είχε «πρακτική και συμβολική» σημασία, καθώς πάντοτε χρησιμοποιούταν από τον υπεύθυνο του καταστήματος. Η απόφαση αναφέρει πως ήταν λογικό ο Γουόκερ να θεωρήσει ότι του επιβαλλόταν υποβάθμιση, αφού η επικοινωνία σχετικά με τη μετάθεση και τα καθήκοντά του υπήρξε ανεπαρκής.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Γουόκερ μέχρι τότε είχε τη θέση μοναδικού διευθυντή τόσο στο υποκατάστημα του Ρίκμανσγουορθ όσο και στο Τσόρλιγουντ, και οποιοσδήποτε συμβιβασμός σε ρόλο «βοηθού» ή «συνεπικεφαλής» συνιστούσε υποβάθμιση. Παράλληλα, τόνισε ότι ο κ. Γιανγκ «έχασε την ψυχραιμία του και δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση», ενώ η κακή συμβουλή που έλαβε από εξωτερικό HR επιδείνωσε την κατάσταση.

Τελικά, ο Γουόκερ δικαιώθηκε με αποζημίωση 21.411 λιρών. Αντίθετα, η καταγγελία του για διάκριση λόγω ηλικίας απορρίφθηκε.