Αρχαιολόγοι στην Αλβανία έφεραν στο φως έναν σημαντικό ρωμαϊκό ταφικό θάλαμο, που χρονολογείται από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ο οποίος αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη αυτού του είδους στη βαλκανική χώρα, που κάποτε αποτελούσε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι παρατήρησαν ασυνήθιστους λίθους σε ένα υψίπεδο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Η ομάδα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας ξεκίνησε τις ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου, αποκαλύπτοντας μια υπόγεια κατασκευή με μεγάλες πλάκες ασβεστόλιθου, χαραγμένες με ελληνικούς χαρακτήρες, γεγονός που προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορική περίοδο και τις συνήθειες ταφής της ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ο Independent οι τοπικές αρχές στην Αλβανία, όπου ο τουρισμός παρουσιάζει άνθηση, σχεδιάζουν ήδη να αναπτύξουν τον χώρο σε τουριστικό αξιοθέατο, ενώ οι κάτοικοι συρρέουν στην περιοχή μετά την ανακοίνωση της ανακάλυψης. «Η επιγραφή μάς πληροφορεί ότι το άτομο που ετάφη εδώ ονομαζόταν Γελλιάνος, ένα όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας», δήλωσε ο Έρικσον Νικόλι, επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου. Ο τάφος, που έχει διαστάσεις εννέα επί έξι μέτρα, αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη τέτοιου είδους ταφικού θαλάμου στην Αλβανία και οι ειδικοί πιστεύουν ότι ανήκει σε πρόσωπο υψηλής κοινωνικής τάξης, και θεωρείται πιο μεγαλόπρεπος από άλλους ταφικούς χώρους που έχουν βρεθεί στην περιοχή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ομάδα του Νικόλι χρησιμοποίησε ειδικές βούρτσες και πινέλα για να αποκαλύψει τις περίτεχνα χαραγμένες άκρες της λευκής οροφής και των τοίχων του τάφου. «Ανακαλύψαμε επίσης ένα κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσή κλωστή, γεγονός που επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι πρόκειται για μέλος της ανώτερης τάξης», τόνισε ο Νικόλι. Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν γυάλινα πιάτα και μαχαίρια, που παρέχουν πρόσθετες ενδείξεις για τον πλούτο και την κοινωνική θέση του νεκρού. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, ο τάφος είχε λεηλατηθεί τουλάχιστον δύο φορές: μια φορά στην αρχαιότητα και αργότερα όταν χρησιμοποιήθηκε βαριά μηχανή για τη μετακίνηση ενός τεράστιου βράχου πάνω από τον θάλαμο.

Ο Νικόλι εξήγησε ότι το όνομα του νεκρού ήταν χαραγμένο με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά είχε λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή δείχνει ότι ο τάφος αφιερώθηκε στον θεό Δία. Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφήσει πρόσθετες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκαν σε άλλο μνημείο, σήμερα περιτριγυρισμένο από χωράφια καλαμποκιού και λατομεία. Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική όχι μόνο για την ιστορία της Αλβανίας, αλλά και για την κατανόηση της ρωμαϊκής παρουσίας στα Βαλκάνια και των κοινωνικών δομών της εποχής.