Οι γονείς ενός μαθητή γυμνασίου στο Τέξας εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο σχολείο, αφού ο 14χρονος γιος τους, Λούκας Χάρντεμαν, φέρεται να δέχθηκε τόσο βίαιη επίθεση ώστε χρειάστηκε να αφαιρεθούν τμήματα του κρανίου του και να μπουν 60 ράμματα για να συγκρατηθεί το κεφάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Αυγούστου στην καφετέρια του σχολείου. Σύμφωνα με ανάρτηση στο GoFundMe που δημιούργησαν οι γονείς, ο Λούκας καθόταν και είπε ένα αστείο, με αποτέλεσμα άλλος μαθητής να τον «σηκώσει και να τον πετάξει με δύναμη στο πάτωμα». Το κεφάλι του χτύπησε σε μεταλλικό σκαμπό και έπειτα στο δάπεδο, προκαλώντας «πολλαπλές εγκεφαλικές αιμορραγίες και σοβαρό πρήξιμο».

Ο Λούκας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν δύο τμήματα από το κρανίο του για να μειώσουν την πίεση και την αιμορραγία. Παραμένει στη ΜΕΘ, ενώ η ανάρρωση του αναμένεται μακρά, με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχολογική υποστήριξη.

Στις 25 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιοχής Κίλγκορ, όπου πολλοί γονείς εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας από τη διεύθυνση. Όπως είπαν, σε διάστημα μίας εβδομάδας είχαν κληθεί τρία ασθενοφόρα σε σχολικές εγκαταστάσεις, χωρίς οι γονείς να ενημερωθούν επίσημα.

Ο πατέρας του Λούκας, Μάικλ Χάρντεμαν, δήλωσε πως ο γιος του είναι «ντροπιασμένος, πληγωμένος και δυσκολεύεται», αλλά ελπίζει ότι η στήριξη που λαμβάνει από την οικογένεια και την κοινότητα θα του δώσει δύναμη. Η γιαγιά του, Τόνια Χιλ, μίλησε για τις οδυνηρές στιγμές της ανάρρωσής του, λέγοντας: «Να τον βλέπεις να κλαίει από τον πόνο, να αντικρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη για πρώτη φορά… είναι ραγιστική εμπειρία».

Η αστυνομία του Κίλγκορ έχει απαγγείλει κατηγορίες στον μαθητή που φέρεται να επιτέθηκε στον Λούκας, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ακόμη οι λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου, Τζέισον Σμιθ, σε επιστολή προς τους γονείς διαβεβαίωσε πως «η ασφάλεια, η ευημερία και η εμπιστοσύνη μαθητών, προσωπικού και κοινότητας παραμένουν οι κορυφαίες προτεραιότητες της Περιφέρειας». Παράλληλα, τόνισε ότι η διοίκηση δεσμεύεται για περισσότερη διαφάνεια, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (FERPA και HIPAA).

Η οικογένεια υπογραμμίζει πως ο Λούκας έχει «μακρύ δρόμο ανάρρωσης μπροστά του».