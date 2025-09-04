Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Wedding του Βερολίνου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα πεζών, τραυματίζοντας πολλά άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 13:10 (τοπική ώρα). Από τη σύγκρουση, ένας φροντιστής τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ πολλά παιδιά υπέστησαν ελαφρά τραύματα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για ατύχημα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.
In Berlin, a car crashed into a group of people, injuring several, including many children.
The incident occurred on Seestrasse in the Wedding district. The teacher who was accompanying the children was hospitalized with serious injuries. The driver was detained. pic.twitter.com/ddlPEq1jHq