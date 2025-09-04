Ένας βιαστής που χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Tinder, ο οποίος σκηνοθέτησε τον δικό του θάνατο και διέφυγε για δύο χρόνια πριν συλληφθεί στην Ισπανία, οδηγήθηκε τελικά ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Τζέιμς Κλάτσερ, 57 ετών, βίασε δύο γυναίκες στο Τρούν, στη Νότια Άιρσαϊρ τον Αύγουστο του 2019 και στη Γλασκώβη τον Σεπτέμβριο του 2020, αφού είχε βρει τις δύο γυναίκες μέσω εφαρμογών γνωριμιών.

Αφού οι κατηγορίες υποβλήθηκαν στην αστυνομία, ο Κλάτσερ — ο οποίος φέρεται ότι μείωσε κατά 10 χρόνια την ηλικία του στο Tinder και το Bumble — διέφυγε από τη χώρα.

Τον Μάιο του 2022, ο πρώην ιδιοκτήτης γυμναστηρίου οδήγησε το Suzuki Swift του στις όχθες μιας λίμνης στο Άργυλ και Μπιούτ και άφησε μια δήθεν σημείωση αυτοκτονίας, στην οποία κατηγορούσε το πρώτο του θύμα για τον θάνατό του. Στην πραγματικότητα, είχε κατευθυνθεί στην πόλη Νέρχα στην Κόστα ντελ Σολ, όπου εργαζόταν ως κηπουρός και δάσκαλος γιόγκα.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και αναζήτησε τον βιαστή στις γύρω λόφους, πιστεύοντας ότι κρυβόταν κοντά. Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στα τέλη Μαΐου 2022 μετά την εξαφάνισή του, ενώ μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 η έρευνα για τα ίχνη του είχε σταματήσει και εκδόθηκε ειδοποίηση για αγνοούμενο πρόσωπο.

Λίγες ημέρες μετά την έκδοση της ειδοποίησης, ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης έλαβε πληροφορία ότι ο Κλάτσερ κρυβόταν στη νότια ακτή της Ισπανίας με το όνομα Τζόνι Γουίλσον. Καρέ από κάμερες της Ισπανικής Πολιτοφυλακής έδειξαν τον Κλάτσερ να συλλαμβάνεται από μυστικούς αστυνομικούς ενώ κρεμόταν ανάποδα από όργανα γυμναστικής σε παραλία της Νέρχα.

Ο δράστης φορούσε καπέλο τύπου κάπα και αρχικά αντιστάθηκε, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε στην άμμο και συνελήφθη. Οι ισπανικές αρχές συνεργάστηκαν με τη Σκωτσέζικη αστυνομία για τον εντοπισμό του, αξιοποιώντας την αγάπη του Κλάτσερ για τη γυμναστική.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στη Γλασκώβη, τα θύματά του κατέθεσαν ότι τους επιτέθηκε λίγο μετά τη γνωριμία τους στις εφαρμογές γνωριμιών. Ο Κλάτσερ τους είχε πει ψέματα για το όνομά του και την ηλικία του, ενώ ισχυριζόταν ότι έπρεπε να φύγει επειδή ο αδερφός του είχε υποστεί έμφραγμα, κάτι που ήταν ψευδές.

Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για δύο ξεχωριστές κατηγορίες βιασμού. Κατά την εκδίκαση της ποινής στις 1 Οκτωβρίου στο Εδιμβούργο, ο δικαστής τόνισε ότι ο Κλάτσερ ενήργησε με «στρεβλό και εγωιστικό τρόπο» και ότι πρέπει να περιμένει βαριά ποινή φυλάκισης.

Η δίκη ανέδειξε επίσης ότι ο Κλάτσερ είχε παραβιάσει επαγγελματικούς κανόνες και του αφαιρέθηκε η επαγγελματική του άδεια ως διαιτολόγος. Η αστυνομία της Σκωτίας επεσήμανε ότι η καταδίκη αποδεικνύει τη δέσμευσή της να διερευνά σοβαρά εγκλήματα και να συλλαμβάνει εκείνους που προσπαθούν να αποφύγουν τη δικαιοσύνη, όπου κι αν βρίσκονται.