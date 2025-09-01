Συνελήφθη σήμερα άνδρας στην Αυστραλία που εισέβαλε διά της βίας στον περίβολο του ρωσικού προξενείου στο Σίδνεϊ, ρίχνοντας την πύλη με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξήγησε ότι κλήθηκε στο προξενείο της Ρωσίας αφού ειδοποιήθηκε περί τις 08:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδας) ότι μη εξουσιοδοτημένο όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε δρομάκι μπροστά στη διπλωματική αποστολή. «Μέλη της προσπάθησαν να μιλήσουν στον οδηγό, που όμως εισέβαλε διά της βίας στην περίβολο του προξενείου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Ο 39χρονος συνελήφθη και είναι συνεργάσιμος».

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζεται λευκό όχημα με σπασμένα δυο παράθυρα πλάι σε στύλο με τη ρωσική σημαία.

Από το περιστατικό, ένας αστυνομικός 24 ετών τραυματίστηκε στο χέρι. Μέλος του προσωπικού του προξενείου που απάντησε σε τηλεφώνημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δεν θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ