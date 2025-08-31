Ένα σχέδιο για την κράτηση της ακτιβίστριας, Γκρέτα Τούνμπεργκ, που αναχώρησε σήμερα από την Ισπανία με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στολίσκο που έχει προορισμό τη Γάζα, σε συνθήκες ασφαλείας για τρομοκράτες φαίνεται να ετοιμάζουν οι υπουργοί του Ισραήλ σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστής ισραηλινής εφημερίδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hayom σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια κλειστή συνάντηση στην κατοικία του πρωθυπουργού με προσωπικό ασφαλείας και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben-Gvir, σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική που θα εφαρμόσει το Ισραήλ.

Το σχέδιο φαίνεται να αφορά την αντιμετώπιση των ακτιβιστών σαν τρομοκράτες και την παρατεταμένη κράτησή τους σε φυλακές χωρίς τηλεόραση ή ραδιόφωνο και χωρίς γεύματα ανώτερης ποιότητας. Βάση για αυτές τις κατηγορίες φαίνεται πως θα είναι η προσπάθεια τους να «παραβιάσουν μια περιορισμένη στρατιωτική περιοχή».

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο του Ben-Gvir, τα πλοία με τα οποία ταξιδεύουν οι ακτιβιστές αναμένεται να κατασχεθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας νέας ναυτικής δύναμης για αστυνομικές επιχειρήσεις.

Τα σκάφη – ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί– ξεκίνησαν από το καταλανικό λιμάνι για να «ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που είναι σε εξέλιξη», σύμφωνα με τους οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla.

Με τον στολίσκο θα ενωθούν «δεκάδες» άλλα πλοία, που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου. Εκτός από τη Σουηδή ακτιβίστρια, ακτιβιστές από δεκάδες χώρες θα συμμετάσχουν στον στολίσκο καθώς και ευρωβουλευτές ή προσωπικότητες όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.