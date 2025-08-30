Οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι παράνομοι, αποφάνθηκε ένα αμερικανικό εφετείο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιθανή νομική αναμέτρηση που θα μπορούσε να ανατρέψει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του.

Η απόφαση επηρεάζει τους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ, που επιβλήθηκαν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, καθώς και άλλους δασμούς που επιβλήθηκαν στην Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά.

Με απόφαση 7-4, το εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι δασμοί επιτρέπονται βάσει ενός νόμου για έκτακτες οικονομικές εξουσίες, χαρακτηρίζοντάς τους «άκυρους ως αντίθετους προς το νόμο».

Η απόφαση δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να αναλάβει την υπόθεση.

Ο Τραμπ επέκρινε το εφετείο και την απόφασή του στο Truth Social, λέγοντας: «Εάν επιτραπεί να παραμείνει σε ισχύ, αυτή η απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Σήμερα, ένα άκρως μεροληπτικό εφετείο δήλωσε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν τελικά», έγραψε.

«Εάν αυτοί οι δασμοί καταργηθούν, θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή για τη χώρα. Θα μας έκανε οικονομικά αδύναμους, ενώ πρέπει να είμαστε ισχυροί», συνέχισε.

Ο Τραμπ είχε δικαιολογήσει τους δασμούς βάσει του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να ενεργεί ενάντια σε «ασυνήθιστες και έκτακτες» απειλές.

Ο Τραμπ κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα του εμπορίου, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική ανισορροπία είναι επιζήμια για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η επιβολή δασμών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του προέδρου και ότι ο καθορισμός των δασμών αποτελεί «βασική εξουσία του Κογκρέσου».

Στην απόφασή του, το εφετείο απέρριψε το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι δασμοί επιτρέπονται βάσει των έκτακτων οικονομικών εξουσιών του, χαρακτηρίζοντας τους δασμούς «άκυρους ως αντίθετους προς το νόμο».

Η 127σέλιδη απόφαση, σύμφωνα με το BBC, αναφέρει ότι ο IEEPA «δεν αναφέρει δασμούς (ή οποιοδήποτε από τα συνώνυμά του) ούτε περιλαμβάνει διαδικαστικές εγγυήσεις που να θέτουν σαφή όρια στην εξουσία του προέδρου να επιβάλλει δασμούς».

Ως εκ τούτου, η εξουσία επιβολής φόρων και δασμών εξακολουθεί να ανήκει στο Κογκρέσο, αποφάνθηκε το δικαστήριο, και ο IEEPA δεν υπερισχύει αυτής.

Η απόφαση εκδόθηκε ως απάντηση σε δύο αγωγές που κατατέθηκαν από μικρές επιχειρήσεις και μια συμμαχία αμερικανικών πολιτειών.