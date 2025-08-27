Η αστυνομία συνέλαβε 10 μαθητές και έναν ενήλικα για την άγρια δολοφονία ενός 16χρονου αγοριού, τού οποίου διέταξε τη δολοφονία η ανήλικη κοπέλα του, η οποία μάλιστα είναι παιδί αστυνομικού.

Θύμα είναι ο 16χρονος Trey Wright που σκοτώθηκε στη Νότια Καρολίνα στις 24 Ιουνίου, με βίντεο από την άγρια δολοφονία του να κυκλοφορεί λίγο μετά, καθώς τραβήχτηκε από έναν από τους ανήλικους συλληφθέντες.

Η New York Post έγραψε ότι ο Wright εδώ και λίγες εβδομάδες διατηρούσε σχέση με τη συνομήλικη του Gianna Kistenmacher, η οποία ήταν η μαζορέτα του σχολείου. «Την ερωτεύτηκε παράφορα, νόμιζε ότι θα γεράσουν μαζί», δήλωσε σε δημοσιογράφους η μητέρα του Ashley Lindsey. Ωστόσο, η κοπέλα, κόρη αστυνομικού, διατηρούσε παράλληλη σχέση με τον 19χρονο Devan Raper.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ανήλικη αντί να χωρίσει το αγόρι της, τον έλαβε να τσακωθεί με τον εραστή της. Λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, επικοινώνησε μέσω FaceTime με τον 16χρονο και τον κατηγόρησε για απιστία. Έπειτα, στο πλάνο εμφανίστηκε ο 19χρονος, που τράβηξε ένα πιστόλι, το έβαλε μπροστά στην κάμερα και έκανε έναν ήχο σαν μπαμ, υπονοώντας ότι τελείωσε η σχέση των δύο εφήβων.

Η Gianna Kistenmacher

Έτσι, ο 16χρονος και ο 19χρονος συμφώνησαν να συναντηθούν σε μια παραλία για λύσουν τις διαφορές τους. Η Kistenmacher κανόνισε τη μεταφορά τους, παρέχοντας δύο αυτοκίνητα, οδηγώντας μάλιστα το ένα, παρότι δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Εντούτοις, στη συνάντηση δεν ήταν μόνοι, αφού η 16χρονη φώναξε και άλλους εννέα ανηλίκους, που ήταν φίλοι και γνωστοί, ώστε να παρακολουθήσουν. Μόλις συναντήθηκαν τα δύο άτομα, ο 19χρονος εμφάνισε το πιστόλι που κρατούσε στο βίντεο και πυροβόλησε πολλές φορές τον Wright.

Ο Trey Wright

Ο 16χρονος σωριάστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος και ψυχορραγούσε, με έναν από τους μετέπειτα συλληφθέντες να βιντεοσκοπεί, ενώ οι υπόλοιποι εξυμνούσαν τον δολοφόνο. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία πριν λίγες μέρες προχώρησε συνολικά σε 11 συλλήψεις.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η 16χρονη έστησε την ενέδρα για να ζηλέψει ο ενήλικας φίλος της, λόγος για τον οποίο φέρεται να έκανε και σχέση με τον συνομήλικο της, ενώ φέρεται να διέταξε τη δολοφονία για να μην μπει στη διαδικασία να χωρίσει.

Ο Devan Raper

Οι δικηγόροι της όμως, επιρρίπτουν ευθύνες στον Raper, με έναν να δηλώνει ανώνυμα στους δημοσιογράφους: «Ποιος τραβάει όπλο για να λύσει τις διαφορές του; Μόνο αν είναι τρελός».

Τα 11 άτομα περιμένουν να δικαστούν, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ασκούνται πιέσεις για να δικαστούν ως ενήλικες όλοι οι ανήλικοι λόγω της βιαιότητας του εγκλήματος.