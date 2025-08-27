Η AstraZeneca μετά το τεράστιο σκάνδαλο με αντικαρκινικά στην Κίνα επανέρχεται δυναμικά στην κινεζική αγορά, πουλώντας φάρμακο για τον καρκίνο.

Πέρυσι, ο φαρμακευτικός όμιλος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο μπήκε σε δικαστικές περιπέτειες – είναι ακόμα σε εξέλιξη-, όταν ο τοπικός διευθυντής Leon Wang συνελήφθη τον Οκτώβριο για παράνομες πωλήσεις φαρμάκων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Wang δεν κατέβαλε φόρο εισαγωγής σε ορισμένα αντικαρκινικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των Imfinzi (durvalumab) και Imjudo (tremelimumab). Επίσης, μαζί με τον πρώην επικεφαλής ογκολογίας της AstraZeneca στην Κίνα κατηγορήθηκαν για παράνομη εισαγωγή και πώληση του Imjudo μέσω του Χονγκ Κονγκ.

Από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο οι πωλήσεις έπεσαν 10% και ο διευθύνων σύμβουλος Pascal Soriot επισκέφθηκε πολλές φορές τη χώρα για να διευθετήσει το πρόβλημα. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε ιδιωτικά, αλλά και επίσημα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, κανονίζοντας συνάντηση Κινέζων αξιωματούχων με στελέχη του ομίλου.

Στη συνέχεια, ο Soriot αντικατέστησε τον Leon Wang με το έμπειρο στέλεχος Iskra Reic και επένδυσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη δημιουργία κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στο Πεκίνο, σε μια χρονική περίοδο που η Κίνα δημιουργεί τη δική της Silicon Valley.

Περίπου ένα χρόνο μετά το σκάνδαλο, η AstraZeneca ανέκαμψε θεαματικά στην Κίνα, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4% από την αρχή του έτους έως και σήμερα, δηλαδή σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ενέταξε δύο φάρμακα στο εθνικό σύστημα αποζημίωσης, κρατώντας σταθερή τη ζήτηση, έγραψαν οι Financial Times. Τα φάρμακα που αποζημιώνει το κινεζικό δημόσιο είναι το Enhertu για τον καρκίνο του μαστού και το Koselugo που ενδείκνυται για τη θεραπεία παιδιατρικών ασθενών που νοσούν από νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1).

Ο διευθύνων σύμβουλος της AstraZeneca, Pascal Soriot

Η αναλύτρια της Barclays, Shirley Chen, δήλωσε ότι «οι προσπάθειες της AstraZeneca να διατηρήσει την παρουσία της στην αγορά της Κίνας ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχείς … οι επενδυτές που παρακολουθούσαν στενά την εταιρεία δεν φαίνεται πλέον να εστιάζουν στην πορεία της στην Κίνα».

Σύμφωνα με τους FT όμως, την οικονομική αισιοδοξία δεν τη συμμερίζονται οι εργαζόμενοι της AstraZeneca στην Κίνα. Αρκετοί πιστώνουν την επιτυχία στις κινήσεις του πρώην διευθυντή, ο οποίος για 10 χρόνια κατείχε τη συγκεκριμένη θέση και θεωρούνταν ιδιαίτερα επιτυχημένος.

Με βάση όσα υποστήριξαν, ο Leon Wang παρέχοντας αυτονομία σε άλλα στελέχη, επέκτεινε την AstraZeneca σε μικρότερες πόλεις, συνάπτοντας συνεργασίες με τοπικά νοσοκομεία για τη δημιουργία εξειδικευμένων καρδιαγγειακών και αναπνευστικών κλινικών. Πιστεύουν λοιπόν, πως η νέα διοίκηση δεν έχει συνεισφέρει, αλλά και πως μπορεί να έχει πράξει το αντίθετο, γεγονός που τούς αγχώνει για το μέλλον της εργασίας τους.

«Τα έσοδα της AstraZeneca πάνε καλά. Έχουμε μια καλή σειρά προϊόντων και οι γιατροί και οι ασθενείς αναγνωρίζουν το προϊόν. Αλλά στην εταιρεία, διανύουμε μια πολύ πιο δύσκολη περίοδο… Είναι σωματικά απαιτητική και ψυχικά κουραστική και το μέλλον αβέβαιο», δήλωσε ανώνυμα ένας εργαζόμενος.