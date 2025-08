«Κόκκινη» βάφτηκε η θάλασσα της Γαλιλαίας στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας προβληματισμό, αν και το υπουργείο Υδάτων της χώρας, διαβεβαίωσε ότι είναι ασφαλής για κολύμπι.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η εμφάνιση κόκκινων κηλίδων στη θάλασσα οφείλεται στο πράσινο φύκι Botryococcus braunii.

The Sea of Galilee turned red: A natural phenomenon caused the formation of spots in the waters of the Sea of Galilee, with no danger to swimmers. The red color results from the accumulation of a natural pigment produced by a certain type of algae, in response to strong sun… pic.twitter.com/NI4nXdmPhZ