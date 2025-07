Διεθνές σύμβολο αμφιλεγόμενης μητρότητας έγινε μια μητέρα στην Καλιφόρνια, όταν γέννησε οκτάδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα ΜΜΕ έχουν αποκαλέσει τη γυναίκα που είχε ήδη έξι παιδιά ως «Octomom» και η ζωή της έγινε στόχος διαρκούς δημόσιας κριτικής. Σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά, τα παιδιά της μιλούν για πρώτη φορά δημόσια, μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ, υπερασπιζόμενα τη μητέρα τους και ρίχνοντας φως στην αλήθεια πίσω από τον μύθο.

Η μητέρα, σύμφωνα με την Daily Mail, αναγκάστηκε να στραφεί στην πορνογραφία και στην αποτοξίνωση για να τα βγάλει πέρα.

Η 50χρονη Νάταλι «Νάντια» Ντένις Σουλεμάν από το Φούλερτον της Καλιφόρνια απέκτησε οκτώ παιδιά ταυτόχρονα το 2009, όταν ο γιατρός τής εμφύτευσε 12 έμβρυα (αντί για 6), με αποτέλεσμα να συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Τα αμερικανικά μέσα ασχολήθηκαν εκτενώς με την ιστορία της, καθώς γέννησε ενώ ήταν ανύπαντρη, είχε έξι άλλα τέκνα και λάμβανε επιδόματα πρόνοιας.

Η κατάσταση έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η ίδια έγινε influencer. Οι επικριτές της την κατηγόρησαν ότι παραμέλησε τα παιδιά της, τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν να κάνουν γκράφιτι, να χρησιμοποιούν τις δημόσιες τουαλέτες και να προκαλούν ζημιές στο σπίτι.

