Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη εντός σχολικού χώρου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη.

Το περιστατικό συνέβη στην πανεπιστημιούπολη του «Milestone School and College», στην περιοχή Ουτάρα της πρωτεύουσας, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν μαθητές. Τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από το σημείο της συντριβής, σύμφωνα με το ND TV World.

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων του στρατού επιβεβαίωσε πως το αεροσκάφος τύπου F-7 BGI ανήκε στην πολεμική αεροπορία του Μπανγκλαντές.

Η αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Λίμα Χαν, δήλωσε πως τουλάχιστον ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του και τέσσερα ακόμη έχουν τραυματιστεί, χωρίς να δίνονται επί του παρόντος περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

A f-7 trainer aircraft of Bangladesh Air Force has been reportedly crashed over Milestone College in capital Dhaka.

