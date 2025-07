Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, όπως μεταδίδει το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καρναμπάντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Earthquake Iran



A Preliminary Magnitude 5.2 earthquake recently struck Nothern Iran at a depth of 1.8 miles



There have been multiple reports of moderate to strong shaking felt



Seismic activity continues throughout the region #Iran #earthquake #deprem pic.twitter.com/HlU482fjXM