Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τοποθετήθηκε σήμερα με σκωπτικό ύφος απέναντι στις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως τη Μόσχα «δεν την ένοιαξε» το «θεατρικό τελεσίγραφο» που, όπως είπε, απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.