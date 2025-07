Η Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στις τεταμένες διαπραγματεύσεις του Κιέβου με την Ουάσινγκτον σχετικά με τα ουκρανικά ορυκτά, ανήκει σε μια νέα γενικά πολιτικών που καθοδηγούν την Ουκρανία εν καιρώ πολέμου.

Στα 39 χρόνια της, επιλέχθηκε σήμερα από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να αναλάβει την πρωθυπουργία της Ουκρανίας. Ο διορισμός της θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εμπιστοσύνη του και για την ευκαιρία να υπηρετήσω την Ουκρανία σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

I am grateful to President Volodymyr Zelenskyy for his trust — and for the opportunity to serve Ukraine at this crucial time.



The Head of State has identified the priority tasks that stand before the renewed Government:

• strengthening Ukraine's economic potential

• expanding…