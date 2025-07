Οι πυροσβέστες εξακολουθούν σήμερα να αγωνίζονται για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έκαψε από τη Δευτέρα περίπου 32.000 στρέμματα δασικής έκτασης κοντά στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι οποίες αποφάσισαν να διατηρήσουν την εντολή τους προς 18.000 κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Αυτή τη νύχτα, εργαστήκαμε εντατικά (…) για να ολοκληρώσουμε το έργο να θέσουμε υπό έλεγχο την πυρκαγιά», αλλά «προς το παρόν, παραμένει ενεργή», σημείωσε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτησή της στο X, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποίησε «τεχνικούς χειρισμούς» στις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

A massive forest fire has broken out in Paüls, Baix Ebre, province of Tarragona, Catalonia, Spain 7-7-25.



