Σε νέα κλιμάκωση της έντασης στη Λωρίδα της Γάζας, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν τη Χαμάς για επίθεση εναντίον ανθρωπιστικού προσωπικού, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο Αμερικανοί εργαζόμενοι. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο διανομής βοήθειας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), το οποίο στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή.

«Η επίθεση -την οποία σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες εξαπέλυσαν δύο δράστες οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες εναντίον των Αμερικανών– σημειώθηκε στο τέλος μιας κατά τα άλλα επιτυχημένης επιχείρησης διανομής, στη διάρκεια της οποίας χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έλαβαν με ασφάλεια τρόφιμα», τόνισε ο GHF.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους κατηγόρησε «τρομοκράτες της Χαμάς» για την επίθεση.

«Αυτή η πράξη βίας εναντίον των ανθρώπων που προσφέρουν ανακούφιση στους κατοίκους της Γάζας καταδεικνύει ξεκάθαρα τη βαρβαρότητα της Χαμάς», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

This morning, Hamas terrorists attacked a GHF distribution site, injuring two Americans. This act of violence against the people actually bringing relief to Gazans lays bare the depravity of Hamas. GHF has contributed over 62 MILLION MEALS – nothing will stop these courageous aid…