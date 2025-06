Από τη Ρώμη στο Μιλάνο και σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, ο καύσωνας επιμένει σήμερα, χωρίς να υπάρχει προοπτική μιας άμεσης υποχώρησης.

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένονται σε ορισμένες περιοχές στο νότιο τμήμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και σχεδόν ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αποπνικτική ζέστη που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

🔴 A deadly “heat dome” has descended on Europe, with one tourist dead, wildfires melting roads in Italy, and temperatures in Spain expected to hit 47C this weekendhttps://t.co/k0NfdHZlpk pic.twitter.com/u8xL0Elqtv