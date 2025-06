Ισχυρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ άνοιξαν την πόρτα για αντίποινα και τονίζοντας πως «δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ», σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ο στρατηγός Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντοραχίμ Μουσαβί, δήλωσε ότι «η εγκληματική Αμερική άνοιξε τις πόρτες στους πολεμιστές του Ισλάμ στις ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον των συμφερόντων και του στρατού της, και δεν θα κάνουμε πίσω ως προς αυτό».

Όπως αναφέρει το CNN ο Μουσαβί υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «εισέβαλαν άμεσα στον πόλεμο παραβιάζοντας την κυριαρχία του Ισλαμικού Ιράν και καταπατώντας το ιερό έδαφος της πατρίδας μας».

Το μήνυμα αυτό εντάσσεται σε ένα κύμα σκληρών δηλώσεων από κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν τη Δευτέρα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο από την ισχυρότερη μορφή εξουσίας στο Ιράν, τον ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ, μετά το αμερικανικό πλήγμα.

Εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, Ιμπραχίμ Ζολφακαρί, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «ισχυρές και στοχευμένες επιχειρήσεις που θα επιφέρουν βαριές και απρόβλεπτες συνέπειες», σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζολφακαρί καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα και προειδοποίησε για την πιθανή απάντηση του Ιράν.

«Όχι μόνο (η επίθεση) ήταν μάταιη, αλλά θα διευρύνει το εύρος των νόμιμων και πολυποίκιλων στόχων για (τον ιρανικό στρατό) και θα προετοιμάσει το έδαφος για την επέκταση του πολέμου σε όλη την περιοχή», ανέφερε στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr τη Δευτέρα.

Στη συνέχεια, μιλώντας στα αγγλικά, δήλωσε: «Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it», δηλαδή: «Τζογαδόρε Τραμπ, μπορείς να ξεκινήσεις αυτόν τον πόλεμο, αλλά εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τον τελειώσουμε»