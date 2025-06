Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ φέρνει στο προσκήνιο τη φονική ισχύ των βαλλιστικών πυραύλων και τον καθοριστικό τους ρόλο στη σύγχρονη πολεμική τεχνολογία. Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε στρατηγικούς ιρανικούς στόχους, η Τεχεράνη απάντησε με μαζική πυραυλική επίθεση, εκτοξεύοντας εκατοντάδες πυραύλους, εκ των οποίων αρκετοί κατάφεραν να πλήξουν ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε τροχιά επικίνδυνης αντιπαράθεσης, η ανάγκη κατανόησης των δυνατοτήτων, των τύπων και της τεχνολογίας πίσω από τα πυραυλικά τους συστήματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι όπλα μακράς εμβέλειας, σχεδιασμένα να μεταφέρουν συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές ακολουθώντας μια βαλλιστική, δηλαδή καμπύλη, τροχιά.

Σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και ανώτερων στρατιωτικών στελεχών, το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, με ορισμένους να πλήττουν στόχους στο έδαφος.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ αναχαίτισε μεγάλο αριθμό των εισερχόμενων πυραύλων, αρκετοί κατάφεραν να διαπεράσουν τα συστήματα άμυνας, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές και θύματα, περιλαμβανομένων χτυπημάτων στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές.

Το ακριβές μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων παραμένει άγνωστο, ωστόσο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα στην περιοχή.

Στην παρακάτω ανάλυση, το Al Jazeera εξηγεί πώς λειτουργούν οι βαλλιστικοί πύραυλοι και πώς χρησιμοποιούνται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύονται με τη βοήθεια ισχυρών πυραυλοκινητήρων, οι οποίοι τους ωθούν προς τα επάνω, φτάνοντας στην ανώτερη ατμόσφαιρα ή ακόμα και στο διάστημα, με απίστευτα υψηλές ταχύτητες.

