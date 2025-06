Μεγάλος αριθμός κατοίκων της Τεχεράνης εγκαταλείπει μετά τα ισραηλινά χτυπήματα την πόλη και κατευθύνεται προς τον βορρά όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε όλες τις εξόδους της Τεχεράνης.

Εικόνες από τη μαζική έξοδο των Ιρανών από την Τεχεράνη αναρτήθηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα.

🚨Thousands are trying to escape Tehran, huge traffic jams that last for hours.#Israel #Iran #tahran pic.twitter.com/zejkrJZIof