«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε. Υπάρχουν αρκετά άτομα στην ηγεσία που δεν θα επιστρέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ η δημοσιογράφος του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν, επικαλούμενη τον Αμερικανό πρόεδρο.

Exclusive: @BretBaier spoke to President Trump by phone tonight following start of airstrikes.

Here’s what he said:



President Trump was aware of the strikes beforehand. There were no surprises, but the US was NOT involved militarily and hopes Iran will return to the…