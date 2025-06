Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε καταφύγιο αστέγων στο Σάλεμ του Όρεγκον το βράδυ της Κυριακής, τραυματίζοντας 12 άτομα — εκ των οποίων οι πέντε σοβαρά — προτού συλληφθεί κοντά στο χώρο, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας, Τόνι Λατρέλ Ουίλιαμς, 42 ετών, από το Μπεντ του Όρεγκον, βρισκόταν στην είσοδο του καταφυγίου Union Gospel Mission και συζητούσε με αρκετούς ανθρώπους, όταν έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Αστυνομίας Σάλεμ.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 26 έως 57 ετών, ανέφερε η αστυνομία. Δύο από αυτά ήταν υπάλληλοι του καταφυγίου, ενώ οι υπόλοιποι δέκα ήταν είτε φιλοξενούμενοι είτε βρισκόντουσαν κοντά στον χώρο.

Οι πέντε σοβαρά τραυματίες, όλοι άνδρες, παρέμεναν στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ασαφή, αν και οι αρχές δήλωσαν πως δεν φαίνεται να ήταν στοχευμένη και η έρευνα συνεχίζεται.

Ο κ. Ουίλιαμς παραπέμφθηκε σε δίκη τη Δευτέρα με μία κατηγορία απόπειρας δολοφονίας και 11 κατηγορίες για επίθεση δεύτερου βαθμού, δήλωσε ο Μπρένταν Π. Μέρφι, αναπληρωτής εισαγγελέας του Μάριον Κάουντι, Όρεγκον. Δεν απάντησε στην κατηγορία επειδή δεν είχε δικηγόρο, σύμφωνα με τον κ. Μέρφι. Ο κ. Ουίλιαμς κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή του Μάριον Κάουντι μέχρι την επόμενη δικάσιμη στις 9 Ιουνίου.

Η δήμαρχος του Σάλεμ, Τζούλι Χόι, δήλωσε πως δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί συνέβη η επίθεση «στην κοινότητά μας».

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τραγωδία για τα 12 θύματα και τις οικογένειές τους, την κοινότητα του Union Gospel Mission και το Σάλεμ», είπε η κα Χόι. «Σήμερα προσευχόμαστε για δύναμη και ειρήνη για όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους.»

🚨NEW: 11 people were stabbed this evening at the Union Gospel Mission homeless men’s shelter in Salem, Oregon.



Here’s the video of the suspect being arrested. Victims were taken to the Salem hospital to be treated.



People need Jesus! pic.twitter.com/NFrFUXxOUI