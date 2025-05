Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι δύο Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν όταν δέχτηκαν πυρά στο αυτοκίνητό τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μία έγκυος περίπου τριάντα ετών, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Μπέιλινσον, όπου διακομίστηκε, είναι έγκυος. Ομάδα γιατρών πασχίζει «να σώσει τη ζωή της γυναίκας και του εμβρύου της», δήλωσε εκπρόσωπός του.

Νωρίτερα ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «τρομοκράτης άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινού οχήματος» κοντά στον Μπρουχίν, αυθαίρετο οικισμό στο κεντρικό τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Στην επίθεση «τραυματίστηκαν δυο ισραηλινοί πολίτες» που νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Terror attack in Samara. The IDF has launched a manhunt for a Palestinian terrorist who opened fire on Israeli motorists in the West Bank this evening, near the settlement of Bruchin.



A pregnant woman in her 30s was being treated in critical condition at the scene and died, and pic.twitter.com/QIZ5tnAXkn