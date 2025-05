«Φάρσα» δήλωσε σήμερα ότι είναι η τριήμερη κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, διότι οι ρωσικές δυνάμεις την έχουν παραβιάσει κατ’ επανάληψη τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή της.

«Όπως αναμενόταν, η κατάπαυση πυρός της παρέλασης του Πούτιν αποδεικνύεται φάρσα», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην εκεχειρία που συμπίπτει με την παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

I just spoke with Ukraine's military command, who provided information about the frontline situation. Predictably, Putin's "Parade ceasefire" proves to be a farce.



According to our military data, despite Putin's statements, Russian forces continue to attack across the entire…