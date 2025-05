Μια έκρηξη ακούστηκε στην ανατολική πόλη Λαχόρη του Πακιστάν το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Geo TV και έναν μάρτυρα του Reuters, μια ημέρα μετά τα επιθέσεις της Ινδίας σε πολλά σημεία της χώρας που ενίσχυσαν τους φόβους για κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Τα πρώτα δεδομένα δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα την αιτία της έκρηξης ή αν υπάρχουν θύματα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.

Blast at Lahore Walton air port behind my home pic.twitter.com/V6vmjHsoIq

Breaking: Lahore is in panic after an explosion near its airport. pic.twitter.com/Ww3Hgb0a9k