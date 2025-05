Η Ινδία πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους εντός του πακιστανικού εδάφους τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα.



Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν δήλωσε στο Reuters ότι η αεράμυνα της χώρας του κατέρριψε πέντε ινδικά αεροσκάφη σε αντίποινα.

Πρόσθεσε ότι υπήρξαν ανταλλαγές πυρών με τα ινδικά στρατεύματα σε πολλά σημεία κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στο Κασμίρ.



Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, από την ινδική πυραυλική επίθεση επλήγησαν τοποθεσίες στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν και στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ της χώρας.



Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αττουλάχ Ταράρ δήλωσε στο Sky News ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί το έδαφός της – καθώς η ένταση κλιμακώνεται ακόμη περισσότερο μεταξύ των πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Η Ινδία δήλωσε ότι πραγματοποίησε ένα «χτύπημα ακριβείας» σε «στρατόπεδα τρομοκρατών» και ότι οι ενέργειές της ήταν «εστιασμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες στη φύση τους», προσθέτοντας: «Δεν έχουν στοχοποιηθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν».

Είπε ότι στοχοποιήθηκαν συνολικά εννέα τοποθεσίες και ότι η δράση των ενόπλων δυνάμεών της ήταν η απάντηση σε μια επίθεση μαχητών στο ελεγχόμενο από την Ινδία Κασμίρ τον περασμένο μήνα, όπου σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, κυρίως Ινδοί τουρίστες.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ δήλωσε ότι όλες οι περιοχές που επλήγησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης τοπική ώρα ήταν πολιτικά μέρη και όχι στρατόπεδα μαχητών.



Τουλάχιστον τρεις περιοχές επλήγησαν και ένας από τους πυραύλους έπληξε ένα τζαμί στην πόλη Μπαχαβαλπούρ στο Παντζάμπ, όπου σκοτώθηκε ένα παιδί και τραυματίστηκαν μια γυναίκα και ένας άνδρας, όπως έγινε γνωστό.



Επίσης, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία εκ των οποίων σοβαρά, στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ από βομβαρδισμούς πακιστανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

«Πράξη πολέμου»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Μοχάμεντ Σεχμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την ινδική πυραυλική επίθεση «πράξη πολέμου» και υποσχέθηκε ότι η χώρα του «έχει κάθε δικαίωμα να δώσει πλήρη και ισχυρή απάντηση».



Το ινδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εξαπέλυσε την επιχείρηση Sindoor, πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές» στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ «από όπου σχεδιάζονται και κατευθύνονται τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας».

Πυρά του Πακιστάν στο Κασμίρ

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πριν λίγο ότι το πακιστανικό πυροβολικό άνοιξε πυρ στο ινδικό Κασμίρ, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την Ινδία εναντίον «υποδομών τρομοκρατών» στο πακιστανικό έδαφος.

«Το Πακιστάν παραβίασε για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εξαπολύοντας βολές πυροβολικού στις περιοχές Μπίμπερ Γκαλί και Πουντς-Ρατζούρι», ανέφερε ο ινδικός στρατός μέσω Χ, συμπληρώνοντας πως αντέδρασε με τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Συνεδριάζει η επιτροπή εθνικής ασφαλείας του Πακιστάν

Η επιτροπή εθνικής ασφαλείας του Πακιστάν, στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι και συγκαλείται μόνο σε εξαιρετικά κρίσιμες περιστάσεις, συνεδριάζει σήμερα στις 08:00 (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ, εν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης με την Ινδία.

Η επιτροπή αυτή αποφάσισε την 24η Απριλίου την επιβολή σειράς διπλωματικών κυρώσεων εναντίον της Ινδίας, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που πήρε το Νέο Δελχί, μετά τη φονική επίθεση εναντίον τουριστών στο Κασμίρ, για την οποία η ινδική κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο Πακιστάν, που το διέψευσε.

Ανησυχεί ο ΟΗΕ

«Ο κόσμος δεν θα άντεχε στρατιωτική σύγκρουση» ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν, δήλωσε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά τους βομβαρδισμούς που διεξήγαγαν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του Πακιστάν, το οποίο διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει τα πλήγματα αυτά.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες «καλεί τις δυο χώρες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως ελπίζει ότι οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν «θα τελειώσουν πολύ γρήγορα», ενώ το Πακιστάν εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού στο ινδικό έδαφος σε αντίποινα για σειρά πυραυλικών πληγμάτων από ινδικά αεροσκάφη.

«Είναι κρίμα, άκουσα γι’ αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο.

«Ξέρετε, πολεμάνε εδώ και δεκαετίες και αιώνες εκεί πέρα, αν το σκεφτείτε», συνέχισε και πρόσθεσε «απλά ελπίζω πως αυτό θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Η Ινδία ανακοίνωσε πως διεξήγαγε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο Πακιστάν, καθώς η ένταση ανάμεσα στα δυο κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια έχει ανέβει κατακόρυφα έπειτα από φονική επίθεση την 22η Απριλίου. Το Ισλαμαμπάντ διεμήνυσε πως θα «ανταποδώσει».

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε πως ο πακιστανικός εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού εναντίον του ινδικού εδάφους.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη καλέσει το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν για να εξευρεθεί «υπεύθυνη λύση» στις διαφορές τους. Το Νέο Δελχί απείλησε πως «έκοψε το νερό» που αρδεύει το πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για τη φονική επίθεση στο ινδικό Κασμίρ.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν για να εξευρεθεί υπεύθυνη λύση που θα διατηρήσει την ειρήνη μακροπρόθεσμα» και θα εγγυηθεί «την περιφερειακή σταθερότητα στη Νότια Ασία», είπε στον Τύπο η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Μπρους διαβεβαίωσε ακόμη πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε επαφή με τις κυβερνήσεις των δυο χωρών σε πολλά επίπεδα».

Η επίθεση της 22ης Απριλίου, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στην τουριστική περιοχή της πόλης Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ.

Το Νέο Δελχί επέρριψε την ευθύνη στο Ισλαμαμπάντ, που το διέψευσε κατηγορηματικά.

Η Ινδία ενημέρωσε τις ΗΠΑ

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντόβαλ ενημέρωσε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγη ώρα μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Νέο Δελχί στο έδαφος του Πακιστάν, ανακοίνωσε η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

«Οι ενέργειες της Ινδίας ήταν στοχευμένες και ακριβείς», διαβεβαίωσε η πρεσβεία στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προσθέτοντας πως ο κ. Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης το τρέχον διάστημα χρέη υπηρεσιακού συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ενημερώθηκε για τα «μέτρα που ελήφθησαν».