Mια εφ’όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, όπου μίλησε για μια πληθώρα θεμάτων που απασχολούν έντονα τις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, όπως οι δασμοί, η παραμονή του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο αξίωμά του, το μεταναστευτικό αλλά και η πρόθεσή να διεκδικήσει τρίτη θητεία ως κάτοικος του Λευκού Οίκου.

Ειδικότερα, ο Τραμπ μίλησε στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC.

Να πούμε ότι ένας από τους κεντρικούς στόχους του Ντόναλντ Τραμπ, από την ημέρα που ανέβηκε και πάλι στην εξουσία, ήταν να απελάσει από τις ΗΠΑ όσους περισσότερους μετανάστες μπορεί.

Με σκοπό όμως αυτό να γίνει πράξη, η κυβέρνηση του πιέζει αρκετά τα δικαστήρια να επιτρέψουν την άμεση απέλαση μεταναστών, τους οποίους κατηγορεί ότι είναι μέλη συμμορίας με έδρα την Βενεζουέλα.

Έτσι λοιπόν η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Τραμπ αν συμφωνεί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι «φυσικά» όλοι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ δικαιούνται να έχουν δίκαιη δίκη, η οποία γενικά απαιτεί από την κυβέρνηση να παρέχει ειδοποίηση και ακρόαση πριν από τη λήψη ορισμένων δυσμενών νομικών μέτρων.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου, ο πρόεδρος Τραμπ σημείωσε ότι «δεν ξέρω. Δεν είμαι, δεν είμαι δικηγόρος. Δεν ξέρω», όπως μεταδίδει το NBC.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Απριλίου, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαγόρευσαν προσωρινά στην κυβέρνηση Τραμπ να απελάσει μια ομάδα μεταναστών από τη Βενεζουέλα, τους οποίους κατηγορούσε ότι ήταν μέλη συμμοριών. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επικαλεστεί έναν νόμο που χρησιμοποιείται σε καιρό πολέμου, κάλεσε τους δικαστές να άρουν ή να περιορίσουν την ποινή τους.

Σημειώνεται ότι, η Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ ορίζει ότι «κανένα άτομο» δεν θα «στερηθεί της ζωής, της ελευθερίας ή της περιουσίας του χωρίς την δέουσα νομική διαδικασία». Δεν αναφέρει ότι το άτομο αυτό πρέπει να είναι πολίτης των ΗΠΑ, και το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό ότι οι μη πολίτες έχουν ορισμένα βασικά δικαιώματα. Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι ενώ «πρέπει πάντα να υπακούμε στους νόμους», θα ήθελε να δει και ορισμένους «εγχώριους εγκληματίες» να στέλνονται στο Ελ Σαλβαδόρ, μια πρόταση που επικρίθηκε ευρέως από νομικούς εμπειρογνώμονες.

Όταν η Γουέλκερ προσπάθησε να επισημάνει τι έλεγε η Πέμπτη Τροπολογία, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια τέτοια διαδικασία θα τον επιβράδυνε υπερβολικά. «Δεν ξέρω. Φαίνεται — μπορεί να το λέει αυτό, αλλά αν μιλάμε για αυτό, τότε θα έπρεπε να έχουμε ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια δίκες», είπε.

«Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που είναι — μερικοί δολοφόνοι και μερικοί έμποροι ναρκωτικών και μερικοί από τους χειρότερους ανθρώπους στη Γη». «Εκλέχτηκα για να τους βγάλω από εδώ, και τα δικαστήρια με εμποδίζουν να το κάνω», πρόσθεσε. «Αλλά ακόμη και δεδομένων αυτών των αριθμών για τους οποίους μιλάτε, δεν χρειάζεται να τηρείτε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρόεδρος;» ρώτησε η Γουέλκερ. «Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ.

«Πρέπει να απαντήσω λέγοντας, για άλλη μια φορά, ότι έχω εξαιρετικούς δικηγόρους που εργάζονται για μένα και προφανώς θα ακολουθήσουν ό,τι είπε το Ανώτατο Δικαστήριο» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

