Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Ισπανία το υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από το γενικό μπλακάουτ που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστεί στις περιοχές που θα το ζητήσουν. Μέχρι στιγμής, οι περιφέρειες της Μαδρίτης, της Ανδαλουσίας και της Εξτρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης καθώς και άλλες λειτουργίες.

Κάτοικοι που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι, έπειτα από οκτώ ώρες, έχει πλέον αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε ορισμένες συνοικίες της κεντρικής Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου REE, γ ηλεκτροδότηση αρχίζει να αποκαθίσταται σταδιακά στο 20% της ηπειρωτικής Ισπανίας. «Αποκαταστάθηκε πάνω από το 1/5 της ζήτησης, με 5.508 MW προερχόμενα από την αυτόνομη παραγωγή και τη διασύνδεση με τη Γαλλία. Η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται σε όλες τις ζώνες», ανέφερε η REE.

Τα νοσοκομεία στη Μαδρίτη και την Καταλονία ανέστειλαν όλες τις προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις αλλά είναι σε θέση να φροντίζουν τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, χάρη στις γεννήτριές τους.

Πολλά διυλιστήρια διέκοψαν τη λειτουργία τους και ορισμένα πολυκαταστήματα έκλεισαν και στις δύο χώρες, όπως τα σουπερμάρκετ Lidl και το ΙΚΕΑ.

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν ξέρω σε ποιον να στραφώ. Η κόρη μου στη Βαρκελώνη γεννάει. Δεν θέλουμε να χάσουμε το τρένο για εκεί». Είπε ο Άνχελες Αλβάρεθ, ένας επίδοξος ταξιδιώτης που περίμενε έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης.

Τα πλάνα από σουπερμάρκετ της Μαδρίτης δείχνουν μεγάλες ουρές στα ταμεία και άδεια ράφια, καθώς ο κόσμος έτρεξε να κάνει προμήθειες.

Η Τράπεζα της Ισπανίας ανέφερε ότι τα ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα λειτουργούν «επαρκώς» χάρη στα εφεδρικά συστήματά τους, όμως κάποιοι κάτοικοι λένε ότι οι οθόνες των ΑΤΜ είχαν σβήσει.

«Βρίσκομαι σε ένα κέντρο δεδομένων και όλα έσβησαν. Όλοι οι συναγερμοί ηχούν και τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη», είπε ο μηχανικός, κάτοικος Βαρκελώνης, Χοσέ Μαρία Εσπέχο, 40 ετών.

Στην Πορτογαλία, η εταιρεία ύδρευσης EPAL ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα και με την υδροδότηση. Στα καταστήματα ο κόσμος σχημάτιζε ουρές για να αγοράσει φακούς, γεννήτριες και μπαταρίες. Ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος EDP διαμήνυσε στους πελάτες του ότι δεν γνωρίζει πότε θα «ομαλοποιηθεί» η κατάσταση, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να χρειαστούν «πολλές ώρες» μέχρι να γίνει αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Publico.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ισπανία μετέδωσαν ότι το μετρό της Μαδρίτης εκκενώθηκε. Διακόπηκαν επίσης οι αγώνες τένις του τουρνουά Όπεν της Μαδρίτης.

Καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες έσβησαν, στο κέντρο της πόλης επικρατούσε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Κάποιοι άνθρωποι με φωσφοριζέ γιλέκα στέκονταν στις διασταυρώσεις για να κατευθύνουν τη ροή της κυκλοφορίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από κτίρια κρίσιμης σημασίας. Ένας από τους τέσσερις ουρανοξύστες όπου στεγάζεται η Βρετανική Πρεσβεία εκκενώθηκε.

Οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έκαναν επίσης λόγο για ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες και σε συρμούς του μετρό. Οι υπηρεσίες διάσωσης έκαναν 286 απεγκλωβισμούς, μόνο στην περιοχή της Μαδρίτης.

«Προς το παρόν δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο»

Άγνωστη παραμένει σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ η αιτία του μπλακ άουτ που επηρέασε τη χώρα του, την Πορτογαλία αλλά και τμήματα της Γαλλίας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία κάλεσε για αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν τις εικασίες καθώς «προς το παρόν δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο».

Ο Πέδρο Σάντσεθ απηύθυνε τρεις συστάσεις:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις

Να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές

Να αποφεύγουν τη διάδοση αμφιβόλου προέλευσης πληροφοριών

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να κάνουν υπεύθυνη χρήση των κινητών τηλεφώνων, πραγματοποιώντας μόνο σύντομες κλήσεις και να απευθύνονται στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον Πέδρο Σάντσεθ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε συνεργασία τόσο με τη Γαλλία όσο και με το Μαρόκο.

Το πορτογαλικό REN αποδίδει το μπλακ άουτ σε «σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο»

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ισπανία, με ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας, προκάλεσε το μαζικό μπλακάουτ σήμερα σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, ανακοίνωσε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN.

Σύμφωνα με αυτόν, η πλήρης αποκατάσταση του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτροδότησης μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα.

Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει «σε αυτό το στάδιο» ότι το μπλακάουτ που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.