To χειρότερο μπλακ άουτ στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας έχει προκαλέσει χάος στις δυο χώρες με τους πολίτες να σπεύδουν μαζικά στα σουπερμάρκετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης καθώς κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσο θα μείνουν στο «σκοτάδι».

Ένα από τα μεγαλύτερα Μέσα της Ισπανίας, η El Pais αναφέρει ότι εκατοντάδες πολίτες σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω απ’ όσα σουπερμάρκετ παραμένουν ανοιχτά, με τις εικόνες να θυμίζουν εποχή πανδημίας.

Αρκετές ισπανικές αλυσίδες σουπερμάρκετ κλείνουν αρκετά καταστήματά τους, λόγω του μεγάλου μπλακ άουτ.

Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Ahorramas ανέφερε ότι σχεδόν τα μισά καταστήματά της είναι κλειστά, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν με γεννήτριες.

Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η έλλειψη μετρητών, καθώς σε αρκετά σουπερμάρκετ δεν λειτουργούν τα τερματικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρώσουν για τα αγαθά που προμηθεύονται.

Supermarkets in Spain are packed and only accept cash. Many people have no way of buying anything. Many items are out of stock.



Supermercados lotados na Espanha, que só aceitam dinheiro. Muitas pessoas não tem como comprar. Muitos itens estão esgotados. pic.twitter.com/HEhckAbM21