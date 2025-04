Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επανειλημμένες επαφές με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ για το θέμα των εμπορικών δασμών και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το CBS, το πρωί της Παρασκευής, καθώς ο πρόεδρος αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για το Βατικανό ώστε να παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν σχετικά με τις δηλώσεις του στο Time, και ειδικότερα αν είχε μιλήσει με τον Σι μετά την επιβολή των κινεζικών δασμών. «Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά ναι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές», τόνισε.

President @realDonaldTrump says Chinese leader Xi Jinping called him on the phone. Beijing denies that official talks happened. Meanwhile, an American business group in China says exemptions may be coming for some American goods. pic.twitter.com/RVGJ4K4dLK

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πρόσφατα ότι κανείς δεν θεωρεί πως η παρούσα κατάσταση με την Κίνα είναι βιώσιμη. Όταν το Time ρώτησε τον πρόεδρο αν συμφωνεί, ο κ. Τραμπ απάντησε:

«Συμφωνώ απόλυτα», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η Κίνα «δεν θα κάνει καμία δουλειά εδώ, γιατί με δασμούς στο 145% θα είναι πολύ σπάνιο να δεις επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν κλείσει 200 εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες από τότε που ανακοίνωσε τους παγκόσμιους δασμούς νωρίτερα μέσα στον μήνα, αλλά αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες.

«Έχω κλείσει 200 συμφωνίες», δήλωσε στο Time.

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε ότι αναμένει να ανακοινώσει τις συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες. «Θα έλεγα, μέσα στις επόμενες τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Και, παρεμπιπτόντως, θα έχουμε τελειώσει», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι συμφωνίες είναι ήδη ολοκληρωμένες, απάντησε: «Θα έχουμε τελειώσει».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι τον κάλεσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει πότε έγινε η επικοινωνία ή τι ειπώθηκε. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς έως και 145% στις εισαγωγές από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο αντέδρασε με δικούς του δασμούς της τάξης του 125% σε αμερικανικές εισαγωγές.

