Η Κίνα πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή ενός νέου τύπου μη πυρηνικής βόμβας υδρογόνου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό λευκοπύρηνο πυροτέχνημα που διαρκεί 15 φορές περισσότερο από αυτό που προκαλεί η συμβατική εκρηκτική ύλη TNT.

Όπως αναφέρει η Βusiness Standard, η δοκιμή, που αποκαλύφθηκε μέσω επιστημονικής δημοσίευσης, σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία των θερμικών όπλων, με πιθανές επιπτώσεις στη σύγχρονη στρατιωτική στρατηγική.​

Η νέα αυτή βόμβα, βάρους μόλις 2 κιλών, αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο 705 της Κινεζικής Κρατικής Εταιρείας Ναυπηγικής (CSSC), γνωστό για την εξειδίκευσή του σε υποβρύχια οπλικά συστήματα, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί πότε ακριβώς έγινε η δοκιμή.

Η καινοτομία έγκειται στη χρήση του μαγνησίου υδριδίου, ενός στερεού υλικού αποθήκευσης υδρογόνου, το οποίο απελευθερώνει υδρογόνο όταν θερμαίνεται.

Κατά τη δοκιμή, η θερμοκρασία του πυροτεχνήματος ξεπέρασε τους 1.000°C, διατηρώντας τη θερμική του ενέργεια για πάνω από δύο δευτερόλεπτα – διάρκεια 15 φορές μεγαλύτερη από αυτήν που προκαλεί το TNT.​

Η διαδικασία ενεργοποίησης περιλαμβάνει τη θερμική αποσύνθεση του μαγνησίου υδριδίου, απελευθερώνοντας υδρογόνο που αναφλέγεται και δημιουργεί ένα αυτοσυντηρούμενο θερμικό κύμα. Αυτό το φαινόμενο επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της έντασης της έκρηξης και την ομοιόμορφη καταστροφή στόχων σε εκτεταμένες περιοχές.​

Παρόλο που η έκρηξη παράγει μόνο το 40% της εκρηκτικής δύναμης του TNT, το θερμικό της αποτέλεσμα είναι σημαντικά μεγαλύτερο, ικανό να λιώσει κράματα αλουμινίου και να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι ερευνητές εξετάζουν τη χρήση της για την κάλυψη μεγάλων περιοχών με έντονη θερμότητα ή για την καταστροφή συγκεκριμένων υψηλής αξίας στόχων.​

Η δυνατότητα αυτής της βόμβας να προκαλεί παρατεταμένη θερμική καταστροφή την καθιστά ιδανική για αποστολές όπως η απενεργοποίηση κρίσιμων υποδομών ή η εξουδετέρωση συγκεντρωμένων στρατιωτικών δυνάμεων. Επιπλέον, η χρήση μη πυρηνικών υλικών σημαίνει ότι μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς παραβίαση διεθνών συνθηκών για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων.​

Μέχρι πρόσφατα, η παραγωγή μαγνησίου υδριδίου ήταν περιορισμένη λόγω του κόστους και των κινδύνων. Ωστόσο, η Κίνα έχει εγκαινιάσει μια νέα μονάδα παραγωγής στην επαρχία Shaanxi, με δυνατότητα παραγωγής 150 τόνων ετησίως, χρησιμοποιώντας μια ασφαλέστερη και οικονομικότερη μέθοδο. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την ευρύτερη χρήση του υλικού τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε πολιτικές εφαρμογές, όπως η παροχή ενέργειας σε υποβρύχια και drones μεγάλης αντοχής.​

