Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός και Ιησουίτης Ποντίφικας, απεβίωσε σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, 21 Απριλίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, στο κατάλυμά του, Casa Santa Marta, στο Βατικανό.

Η ανακοίνωση του θανάτου του έγινε από τον Καρδινάλιο Κέβιν Φάρελ, Καμεραλένγκο της Αποστολικής Έδρας, ο οποίος δήλωσε: «Ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε στην υπηρεσία του Κυρίου και της Εκκλησίας Του».

Γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου 1936 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο ήταν γιος Ιταλών μεταναστών.

Αφού εντάχθηκε στο Τάγμα των Ιησουιτών, χειροτονήθηκε ιερέας το 1969 και αργότερα υπηρέτησε ως Αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες. Στις 13 Μαρτίου 2013, εξελέγη ως ο 266ος Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας, επιλέγοντας το όνομα Φραγκίσκος προς τιμήν του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Εκκλησία.​

Ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε γνωστός για την απλότητά του και την προσήλωσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη. Αρνήθηκε να διαμείνει στο παραδοσιακό Αποστολικό Παλάτι, επιλέγοντας αντί αυτού το Casa Santa Marta. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παποσύνης του, προώθησε την ένταξη των περιθωριοποιημένων, υποστήριξε τους μετανάστες και κάλεσε σε δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η εγκύκλιός του «Laudato Si’» αποτέλεσε κάλεσμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της οικολογικής κρίσης.​

Η παποσύνη του Πάπα Φραγκίσκου δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Αντιμετώπισε επικρίσεις για τον χειρισμό υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Εκκλησίας και για ορισμένες απόψεις του που θεωρήθηκαν αμφιλεγόμενες από παραδοσιακούς κύκλους.

Ωστόσο, η δέσμευσή του για μια πιο ανοιχτή και συμπονετική Εκκλησία παραμένει αναμφισβήτητη. Η κληρονομιά του περιλαμβάνει την προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου και την ενίσχυση της παρουσίας της Εκκλησίας σε παγκόσμια κοινωνικά ζητήματα.​

May you rest in peace, Pope Francis.



You stood up and spoke out — relentlessly — for the poor, the persecuted, the victims of war, the refugees, the migrants.



May you continue to give us faith and courage in this brutal world.@Pontifex pic.twitter.com/DoGt4KxiWH