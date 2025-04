Τέσσερα άτομα από το Ουισκόνσιν σκοτώθηκαν το Σαββατοκύριακο όταν ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στο Ιλινόι.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι τέσσερα άτομα επέβαιναν στο Cessna 180, το οποίο συνετρίβη σε ένα χωράφι νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Memorial της Κομητείας Coles γύρω στις 10:15 π.μ, τοπική ώρας.

All four people killed in an east central Illinois plane crash on Saturday were from Wisconsin, Illinois State Police confirmed on Sunday. https://t.co/IZ3Dg39O2v