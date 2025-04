Μια οικογένεια αγροτών από την απομακρυσμένη περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας έδωσε στο κοινό μια «γεύση» από το εντυπωσιακό 10όροφο σπίτι τους, χάρη σε έναν περαστικό, ο οποίος τράβηξε βίντεο το εντυπωσιακό κτίριο απέξω και έγινε αμέσως viral, τραβώντας την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών.

Farming family gives rare look into unique 10-story house: ‘We’re nothing fancy’ https://t.co/TTPsq8liQO pic.twitter.com/adZqJysRtU