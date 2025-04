Περίπου 100 Βρετανοί συγγραφείς διαδήλωσαν σήμερα μπροστά από την έδρα στο Λονδίνο του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας Meta, τον οποίο κατηγορούν ότι «κλέβει» τα έργα τους για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα του Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Meta, Meta, κλέφτες βιβλίων!», φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά του επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας Μαρκ Ζάκεμπεργκ.

I attended the @Soc_of_Authors' event in London today, part of their day of action Meta protest. We walked from Granary Square to Meta's offices to deliver our letter of protest. We might have done a bit of chanting on the way… pic.twitter.com/zf8MnJPzpo