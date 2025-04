Μια κολοσσιαία πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη σε προάστιο της Μαλαισίας έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, προκαλώντας την εκκένωση κοντινών σπιτιών.



Η πύρινη κόλαση κοντά σε ένα βενζινάδικο στο Πούτρα Χάιτς, στην κεντρική πολιτεία Σελανγκόρ, ήταν ορατή για χιλιόμετρα (μίλια).

#UPDATE 🇲🇾: More footage shows the inferno burning following the gas pipeline/petrol transfer station explosion in Putra Heights, Malaysia South of Kuala Lumpur. The pipeline is reportedly 500m in length. Residents near the blaze are being warned to evacuate. No word on… pic.twitter.com/TiOA4TiqiN

Δεκάδες πυροσβέστες του Σελανγκόρ στάλθηκαν στο σημείο. Ο διευθυντής του Τμήματος Γουάν Μοχάμαντ Ραζάλι Γουάν Ισμαήλ τόνισε ότι οι πυροσβέστες που βρίσκονται επί τόπου εντόπισαν ως αιτία της πυρκαγιάς έναν αγωγό αερίου που έσπασε.

A huge inferno is reportedly raging in Puchong area near Kuala Lumpur this morning.



Conflicting reports said the inferno was either due to a fire at a petrol station at Putra Heights or a burst gas pipe.



Fire engines from Puchong, Shah Alam and Subang Jaya have been dispatched… pic.twitter.com/GjcWWxhBJe