​Σε αναβρασμό βρίσκεται η Τουρκία μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, η οποία πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Ο Ιμάμογλου, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης και πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, συνελήφθη την Τετάρτη με κατηγορίες για διαφθορά και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης. ​

Η σύλληψή του προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους πόλεων όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, παρά την τετραήμερη απαγόρευση συγκεντρώσεων που επέβαλαν οι αρχές. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και κατά της κυβέρνησης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει τα πλήθη. ​

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 343 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Παρασκευής, κατηγορώντας τους για προσπάθεια διατάραξης της δημόσιας τάξης και προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί το χάος και τις προκλήσεις. ​

🟡NOW: Police cracked down hard in Istanbul as protesters attempted to storm the heavily barricaded Taksim Square. Protesters repeatedly pushed against police lines but were met with relentless tear gas barrages. pic.twitter.com/CToprfjQbd