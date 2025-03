Επεισόδια ξέσπασαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που οργάνωσε η αντιπολίτευση, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου, ανέφεραν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε ξανά χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

It's going down right now on the streets of Istanbul as 1000's of students face off with Erdogan's attack dogs. This is how we resist fascism. Solidarity with the Turkish students. pic.twitter.com/pkvPTgsGzV