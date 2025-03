Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια κατάθεση του Εκρέμ Ιμάμογλου, στο αστυνομικό τμήμα που κρατείται, με τον ίδιο να αρνείται όλες τις κατηγορίες που τού αποδίδονται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το γραφείο του εισαγγελέα σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Οι ύποπτοι που βρίσκονται υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση του Ιμάμογλου με σκοπό το κέρδος και την παροχή βοήθειας στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/KCK προγραμματίζεται να παραστούν στο δικαστήριό μας αύριο γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα)».

Στο μεταξύ, χιλιάδες Τούρκοι έχουν βγει στου δρόμους για τρίτη συνεχόμενη μέρα, αψηφώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις ότι η αστυνομία θα τούς σταματήσει.

🚨Where are the European governments and the European Union in the face of the repressive practices of the #Turkish police? @UN_HRC @ONU_fr @UNReliefChief

🔴Why the silence over the tear gas and the arrests of Ekrem İmamoğlu and Aslan Uzun?#Turkey pic.twitter.com/JNG9sfCNh5