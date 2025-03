Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ύστερα από νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν δύο ημέρες μετά την επανέναρξη των μαζικών αεροπορικών πληγμάτων από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη.

⚡️🇵🇸🇮🇱BREAKING:



Israel chose to airstrike multiple areas across Gaza during the time of Suhor just before Palestinians started fasting.



The airstrikes were reported in Khan Younis, Beit Lahia , Beit Hanoun and Rafah resulting in at least 40 martyrs according to initial reports.… pic.twitter.com/npalnrU2RY