Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην Ισπανία εξαιτίας της καταιγίδας Λόρενς που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα τη νότια Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Στην Ανδαλουσία, ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στην κοινότητα Κονσταντίνα, στην επαρχία της Σεβίλλης. Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί, με διαφορά λίγων ωρών, από σωστικά συνεργεία που τους αναζητούσαν στην περιοχή.

VIDEO: Rescue workers save dogs in flooded areas of southern Spain.



Members of the Spanish Civil Guard rescue dogs as Storm Laurence hits southern Spain, causing flooding after heavy rainfall. Spain, which went through a long period of drought between 2021 and 2024, has been… pic.twitter.com/68dhJF598F