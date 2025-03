Ένα από τα πρώτα θύματα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος παράνομος νεαρός με ποινικό μητρώο, αλλά ένα παιδί 10 ετών, που δίνει μάχη με τον καρκίνο και στα έγγραφα θεωρείται Αμερικανίδα και όχι ξένη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC, η υπόθεση αφορά μια 10χρονη από το Ρίο Γκράντε Σίτι στο Τέξας, που δίνει μάχη με την ασθένεια εδώ και ένα χρόνο.

Πιο αναλυτικά, το παιδί έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ και με βάση τον νόμο αυτομάτως θεωρείται πολίτης της Αμερικής. Δεν ισχύει το ίδιο για τους γονείς του όμως, όπου κατάγονται από το Μεξικό.

Στις 4 Φεβρουαρίου η οικογένεια ξεκίνησε για το Χιούστον, ώστε η μικρή να πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς έχει διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο. Ο καρκίνος εντοπίστηκε πέρυσι και παρά τις ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένο χειρουργείο και πλέον ακολουθεί ειδικές θεραπείες.

Κατά τη διαδρομή στην κλινική, η οικογένεια σταμάτησε σε ένα σημείο ελέγχου μεταναστών. Εκεί παρά τα απαιτούμενα έγγραφα που έδειξαν, οι αρχές τους συνέλαβαν όλους και μετά από λίγο τούς απέλασαν στο Μεξικό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Ντάνι Γούντγουορντ, από το Texas Civil Rights Project, μια νομική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γονείς είχαν κάνει αυτό το ταξίδι τουλάχιστον πέντε φορές στο παρελθόν, περνώντας από έλεγχο μετανάστευσης κάθε φορά χωρίς προβλήματα. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, παρουσίαζαν επιστολές από γιατρούς και δικηγόρους στους συνοριοφύλακες και στη συνέχεια τους επέτρεπαν να συνεχίσουν.

The mother of four U.S. citizen children, including a 10-year-old girl recovering from brain cancer, is pleading for her family’s return to the U.S. https://t.co/DLhlDn1u2Y