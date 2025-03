Η τραγουδίστρια των En Vogue, Dawn Robinson, αποκάλυψε ότι ζει στο αυτοκίνητό της τα τελευταία τρία χρόνια, δηλώνοντας πως νιώθει «ελεύθερη».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, η 58χρονη τραγουδίστρια του θρυλικού «Free Your Mind» μοιράστηκε την καινούργια της ζωή σε ένα βίντεο στο YouTube την Τρίτη, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη απόφασή της.

«Παιδιά, τα τελευταία τρία χρόνια ζω στο αυτοκίνητό μου. Το είπα, θεέ μου, τώρα βγήκε προς τα έξω», δήλωσε σε ένα βίντεο σχεδόν 20 λεπτών, ανακουφισμένη που το αποκάλυψε.

