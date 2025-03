Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους εταίρους της Ουκρανίας να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα τους «εξαπατήσει» για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επίσης προειδοποίησε ότι τα πλήγματα κατά της χώρας του δεν έχουν σταματήσει.



Αποκάλυψε ότι περίπου εκατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτίθενται στην Ουκρανία κάθε βράδυ, καθώς κάλεσε τους συμμάχους να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία θα «τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο».

«Οι πυραυλικές επιθέσεις είναι τακτικές, κάποιες από τις πολιτικές υποδομές και τα λιμάνια μας έχουν χτυπηθεί, δυστυχώς, μεταξύ άλλων και στην Οδησσό», είπε.

We must move toward peace, toward security guarantees, and we need to free our people. We are determined to work as quickly as possible with our partners.



The key factor is our partners’ ability to ensure Russia’s readiness not to deceive but to genuinely end the war. Because… pic.twitter.com/VUkrTS1VyF