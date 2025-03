Οι αρχές δεν διακρίνουν πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο πίσω από την επίθεση που εξαπέλυσε ο Αλεξάντερ Σ., οδηγώντας νωρίτερα σήμερα το αυτοκίνητό του επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μανχάιμ στη Γερμανία, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και των τραυματισμό άλλων δέκα – μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Ο δράστης, ένας άνδρας 40 ετών από την το Λούντβιχσχάφεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο οποίος, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, πάσχει από ψυχική νόσο, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος, καθώς κατά την σύλληψή του αυτοπυροβολήθηκε στο στόμα, με πιστόλι άσφαιρων πυρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βάδης – Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ, ο δράστης δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές είτε με κάποια παράβαση είτε με πιθανές διασυνδέσεις με κύκλους τρομοκρατίας ή εξτρεμισμού, αν και το 2018 είχε ερευνηθεί από τις αρχές με την υποψία χρήσης «συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων». Το κίνητρό του παραμένει πάντως ασαφές και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δεν θεωρείται ότι η πράξη συνδέεται με τις εκδηλώσεις για το Καρναβάλι. «Το κίνητρο θα πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο στην προσωπικότητα του δράστη», σημείωσε ο κ. Στρομπλ. Παρόλα αυτά η γειτονική πόλη Μπαντ Ντουρκχάιμ ακύρωσε τις προγραμματισμένες για αύριο καρναβαλικές εκδηλώσεις της, «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους κατοίκους του Μανχάιμ».

Τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς. «Είναι τρομερό αυτό που πρέπει να περάσουν.

Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο κ. Σταϊνμάιερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάλογο ύφος, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Το περιστατικό – όπως και οι τρομακτικές πράξεις των περασμένων μηνών – αποτελούν για μας ισχυρή υπενθύμιση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιες ενέργειες. Η Γερμανία πρέπει να ξαναγίνει μια ασφαλής χώρα», τόνισε.

Die Tat in Mannheim erschüttert uns. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Der Vorfall – wie auch die schrecklichen Taten der vergangenen Monate – mahnt uns eindringlich: Wir müssen alles tun, um solche Taten zu verhindern. Ich danke allen Einsatzkräften, die… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 3, 2025

Πώς έγινε το συμβάν

Ένα μαύρο SUV έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ανθρώπους, κινούμενο από την κεντρική πλατεία Paradeplatz προς τον υδάτινο πύργο-ορόσημο της πόλης, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mannheim24.